Московское «Динамо» уступило «Северстали» в матче плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» потерпело поражение от череповецкой «Северстали» в первом матче серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Москве и завершилась со счётом 3:6.

В составе гостей шайбы забросили Якоб Стенквист, Макар Хабаров, Даниил Вовченко, Егор Морозов, Йоонас Няттинен и Игорь Гераськин. Бело-голубые ответили голами Вячеслава Войнова, Станислава Галиева и Ивана Игумнова.

Таким образом, «Северсталь» повела в серии — 1:0. Следующий матч состоится 4 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что СКА забросил восемь шайб минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ.