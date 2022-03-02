СКА забросил восемь шайб минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо» в первом матче серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 8:3.

В составе хозяев дубль оформил Андрей Кузьменко, а также по разу отличились Данила Моисеев, Микко Лехтонен, Никита Гусев (буллит), Йоонас Кемппайнен, Степан Фальковский и Антон Бурдасов. Причём Гусев также отметился пятью результативными передачами. У белорусского коллектива шайбы забросили Павел Варфоломеев, Маттиас Теденбю и Роман Горбунов.

Таким образом, СКА повёл в серии — 1:0. Следующий матч состоится 4 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Гусев установил рекорд результативности за один матч Кубка Гагарина.