Гусев установил рекорд результативности за один матч Кубка Гагарина
- РИА Новости
Форвард набрал шесть очков в игре с минским «Динамо». Никита забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.
Предыдущее достижение принадлежало Данису Зарипову и Яну Коваржу — они набирали по пять очков за один матч.
При этом, помимо Гусева, в истории КХЛ есть всего три хоккеиста, которым удавалось набирать шесть очков за матч. Это Альберт Лещев, Брэндон Боченски и Александр Радулов.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Сибирью».