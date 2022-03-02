Гусев установил рекорд результативности за один матч Кубка Гагарина

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Российский нападающий петербургского СКА установил рекорд результативности за один матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гусев установил рекорд результативности за один матч Кубка Гагарина
  • РИА Новости

Форвард набрал шесть очков в игре с минским «Динамо». Никита забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Предыдущее достижение принадлежало Данису Зарипову и Яну Коваржу — они набирали по пять очков за один матч. 

При этом, помимо Гусева, в истории КХЛ есть всего три хоккеиста, которым удавалось набирать шесть очков за матч. Это Альберт Лещев, Брэндон Боченски и Александр Радулов.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Сибирью».

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