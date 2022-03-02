«Салават Юлаев» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Сибирью»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в первом матче серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд на четвёртой минуте благодаря голу Антона Шенфельда. Через 38 секунд Николай Кулёмин восстановил равенство, а на 24-й минуте победную для башкирского коллектива шайбу забросил Степан Санников.

Таким образом, «Салават» повёл в серии — 1:0. Следующий матч состоится 4 марта в Уфе.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» расторг контракт с хоккеистом Джеффом Плэттом по обоюдному согласию.