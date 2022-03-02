«Салават Юлаев» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Сибирью»
- РИА Новости
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 2:1.
Гости вышли вперёд на четвёртой минуте благодаря голу Антона Шенфельда. Через 38 секунд Николай Кулёмин восстановил равенство, а на 24-й минуте победную для башкирского коллектива шайбу забросил Степан Санников.
Таким образом, «Салават» повёл в серии — 1:0. Следующий матч состоится 4 марта в Уфе.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» расторг контракт с хоккеистом Джеффом Плэттом по обоюдному согласию.