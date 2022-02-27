В Польше выразили недовольство решением ФИФА по России

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша назвал неприемлемым решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отсношении сборной России.

«Сегодняшнее решение ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть против команды России в стыковом матче вне зависимости от названия российской команды», — написал Кулеша в Twitter.

27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала сборную России выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна под наименованием «сборная РФС».

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией из-за ситуации на Украине. Матч Россия — Польша запланирован на 24 марта, а победитель спустя пять дней должен встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что ФИФА обсудит вопрос отстранения сборной России по футболу.