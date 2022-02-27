ФИФА обсудит вопрос отстранения сборной России по футболу

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит вопрос отстранения сборной России от международных матчей с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ФИФА обсудит вопрос отстранения сборной России по футболу
  • AP

«ФИФА продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. Бюро совета ФИФА остаётся в состоянии готовности принять любое из этих решений», — говорится в заявлении на сайте ФИФА.

27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала сборную России выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна под наименованием «сборная РФС».

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией из-за ситуации на Украине. Матч Россия — Польша запланирован на 24 марта, а победитель спустя пять дней должен встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что ФИФА ведёт диалог со Швецией, Чехией и Польшей по стыковым матчам ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить