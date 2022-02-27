ФИФА ведёт диалог со Швецией, Чехией и Польшей по стыковым матчам ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) ведёт диалог с футбольными федерациями Швеции, Чехии и Польши по поводу стыковых матчей чемпионата мира 2022 года со сборной России.

«ФИФА приняла к сведению позиции футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции по поводу игр со сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года и ведёт с ними диалог. ФИФА продолжит контактировать с ними, чтобы найти соответствующее и приемлемое решение», — говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией из-за ситуации на Украине. Матч Россия — Польша запланирован на 24 марта, а победитель спустя пять дней должен встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Кроме того, Россия теперь будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна.