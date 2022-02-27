ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о лишении России права на проведение международных матчей на своей территории.
ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Теперь домашние матчи сборная России и любые отечественные команды будут проводить на нейтральных полях и без зрителей.

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией из-за ситуации на Украине. Матч России с Польшей запланирован на 24 марта, а победитель должен спустя пять дней встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что Россия будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна.

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