Россия будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна

Сборная России будет выступать в матчах под эгидой Международной федерации футбола без флага и гимна.

Как сообщается на сайте ФИФА, в связи с ситуацией на Украине сборная России по футболу теперь будет обязана выступать под наименованием «сборная РФС».

Россиян пока не будут выводить из отбора к ЧМ-2022, но ФИФА не исключила в дальнейшем возможное отстранение сборной от соревнований под эгидой организации, включая ЧМ-2022, если политическая ситуация не улучшится в ближайшее время.

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией из-за ситуации на Украине. Матч России с Польшей запланирован на 24 марта, а победитель спустя пять дней должен встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что в РФС не видят правовых оснований для отмены стыковых матчей ЧМ-2022.