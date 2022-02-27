В РФС не видят правовых оснований для отмены стыковых матчей ЧМ-2022

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу возможной отмены стыковых матчей чемпионата мира 2022 года, в которых предстоит принять участие сборной России.

«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве. Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция — Чехия», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Союз продолжает готовиться к данным играм и готов предоставить гарантии для проведения любых матчей на территории России с высоким уровнем организации и соблюдением мер безопасности.

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения матча с Россией из-за ситуации на Украине. Матч России с Польшей запланирован на 24 марта, а победитель должен спустя пять дней встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее глава Федерации футбола Франции призвал исключить Россию из стыковых матчей ЧМ-2022.