Шведская лыжная ассоциация не будет участвовать в соревнованиях в России

В Шведской лыжной ассоциации сообщили, что не намерены принимать участия в спортивных соревнованиях на территории России в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России», — сообщает пресс-служба ассоциации.

Уточняется, что это касается и этапа Кубка мира по ски-кроссу в «Солнечной долине» в Миассе. Соревнования должны завершиться 27 февраля.

Шведская лыжная ассоциация попросила МИД страны обеспечить безопасный выезд команды из России.

Ранее в Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине.