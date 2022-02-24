Шведская лыжная ассоциация не будет участвовать в соревнованиях в России
- Gettyimages.ru
- © Kevin Voigt/DeFodi Images
«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России», — сообщает пресс-служба ассоциации.
Уточняется, что это касается и этапа Кубка мира по ски-кроссу в «Солнечной долине» в Миассе. Соревнования должны завершиться 27 февраля.
Шведская лыжная ассоциация попросила МИД страны обеспечить безопасный выезд команды из России.
Ранее в Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине.