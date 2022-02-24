Шведская лыжная ассоциация не будет участвовать в соревнованиях в России

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В Шведской лыжной ассоциации сообщили, что не намерены принимать участия в спортивных соревнованиях на территории России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Шведская лыжная ассоциация не будет участвовать в соревнованиях в России
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Voigt/DeFodi Images

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России», — сообщает пресс-служба ассоциации.

Уточняется, что это касается и этапа Кубка мира по ски-кроссу в «Солнечной долине» в Миассе. Соревнования должны завершиться 27 февраля.

Шведская лыжная ассоциация попросила МИД страны обеспечить безопасный выезд команды из России.

Ранее в Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине.

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