В Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине

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Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Сергей Бурлаков обратился к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с обострившейся ситуацией между Россией и Украиной и возможным переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
В Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине
  • РИА Новости

«К чему такая спешка? К подобным решениям нужно подходить с холодной головой, а не поддаваться массовой истерии. Западные политики и журналисты буквально принуждают УЕФА выдать решение немедленно», — цитирует Бурлакова РИА Новости.

Он напомнил, что УЕФА всегда был вне политики.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.

Сообщалось со ссылкой на источники, что УЕФА рассматривает вариант переноса матча ЛЧ в другую страну.

25 февраля пройдёт исполком УЕФА по ситуации на Украине.

Чехия, Польша и Швеция сообщили, что не хотят встречи с Россией в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Шальке» убрал логотип «Газпрома» с футбольной формы.





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