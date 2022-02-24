В Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине
- РИА Новости
«К чему такая спешка? К подобным решениям нужно подходить с холодной головой, а не поддаваться массовой истерии. Западные политики и журналисты буквально принуждают УЕФА выдать решение немедленно», — цитирует Бурлакова РИА Новости.
Он напомнил, что УЕФА всегда был вне политики.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.
Сообщалось со ссылкой на источники, что УЕФА рассматривает вариант переноса матча ЛЧ в другую страну.
25 февраля пройдёт исполком УЕФА по ситуации на Украине.
Чехия, Польша и Швеция сообщили, что не хотят встречи с Россией в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Шальке» убрал логотип «Газпрома» с футбольной формы.