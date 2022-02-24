Смородская: будет очень обидно и ужасно потерять финал Лиги чемпионов

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Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская отреагировала на возможный перенос финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга.
Смородская: будет очень обидно и ужасно потерять финал Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Будет очень обидно и ужасно потерять финал Лиги чемпионов. В Санкт-Петербурге большой, хороший стадион, на него бы пришло огромное количество болельщиков», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры. А министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы к бойкоту финала Лиги чемпионов в Петербурге.

Ранее Радченко заявил, что «Зенит» может пройти «Бетис» в Лиге Европы.

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