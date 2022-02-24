Радченко верит, что «Зенит» может пройти «Бетис» в Лиге Европы

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».

«Конечно, сможет выйти в 1/8 финала. Мы все надеемся на то, что «Зенит» покажет хорошую игру. Будет очень важно, как построит игру «Зенит», потому что отмена выездного гола даёт больше шансов на успех», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее Паркер заявил, что Роналду нужен МЮ только для продажи футболок и пиара.