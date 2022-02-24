Паркер: Роналду нужен МЮ только для продажи футболок и пиара

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о роли Криштиану Роналду в клубе.
Паркер: Роналду нужен МЮ только для продажи футболок и пиара
  • ©Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

«Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара. В данный момент Роналду изолирован и редко касается мяча. Сейчас у команды нет модели игры», — цитирует Паркера Manchester World.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась ничейным счётом 1:1. Роналду не отметился в матче голевыми действиями.

Ранее в Госдуме отреагировали на возможный перенос 19-го тура РПЛ.

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