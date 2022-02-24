Паркер: Роналду нужен МЮ только для продажи футболок и пиара
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«Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара. В данный момент Роналду изолирован и редко касается мяча. Сейчас у команды нет модели игры», — цитирует Паркера Manchester World.
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась ничейным счётом 1:1. Роналду не отметился в матче голевыми действиями.
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