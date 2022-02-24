В Госдуме отреагировали на возможный перенос 19-го тура РПЛ

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на возможный перенос 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Госдуме отреагировали на возможный перенос 19-го тура РПЛ
  • РИА Новости

«На мой взгляд, надо внимательно следить за происходящими событиями и, если есть возможность, дальше проводить регулярные чемпионаты во всех видах спорта, не приостанавливать их. Жизнь и спорт должны продолжаться», — цитирует Свищёва Sport24.

Напомним, что возобновление чемпионата под угрозой срыва из-за введённого в отдельных субъектах России режима чрезвычайной ситуации. Старт 19-го тура РПЛ  запланирован на 26 февраля.

Ранее Смолов отреагировал на ситуацию на Украине.

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