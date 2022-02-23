Роспотребнадзор разрешил сборной России провести стыковые матчи при посещаемости в 70%

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение стыковых матчей к чемпионату мира на стадионе «Динамо» в Москве.

«Российский футбольный союз получил разрешение от Роспотребнадзора на проведение двух матчей национальной сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на трибуны стадиона необходим QR-код. Продажа билетов откроется 25 февраля», — гласит сообщение пресс-службы РФС.

24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. В случае победы 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией в Москве.