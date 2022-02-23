Роспотребнадзор разрешил сборной России провести стыковые матчи при посещаемости в 70%

Короткая ссылка
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение стыковых матчей к чемпионату мира на стадионе «Динамо» в Москве.
Роспотребнадзор разрешил сборной России провести стыковые матчи при посещаемости в 70%
  • РИА Новости

«Российский футбольный союз получил разрешение от Роспотребнадзора на проведение двух матчей национальной сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на трибуны стадиона необходим QR-код. Продажа билетов откроется 25 февраля», — гласит сообщение пресс-службы РФС.

24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. В случае победы 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить