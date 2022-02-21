«Базель» Чалова объявил об отставке главного тренера

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Швейцарский футбольный клуб «Базель», за который выступает российский форвард Фёдор Чалов, отправил в отставку главного тренера Патрика Рахмена.
«Базель» Чалова объявил об отставке главного тренера
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Как сообщает пресс-служба коллектива, увольнение связано с неудовлетворительным развитием команды и якобы отсутствием перспектив. Исполняющим обязанности наставника будет Гильермо Абаскаль.

Рахмен возглавлял «Базель» с апреля 2021 года.

После 22 туров «Базель» занимает третье место в чемпионате Швейцарии, отставая от лидирующего «Цюриха» на десять очков.

Чалов этой зимой перешёл в «Базель» из ЦСКА на правах аренды до конца сезона. На данный момент он провёл за команду три матча и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Чалов согласился на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Базель».

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