«Базель» Чалова объявил об отставке главного тренера

Швейцарский футбольный клуб «Базель», за который выступает российский форвард Фёдор Чалов, отправил в отставку главного тренера Патрика Рахмена.

Как сообщает пресс-служба коллектива, увольнение связано с неудовлетворительным развитием команды и якобы отсутствием перспектив. Исполняющим обязанности наставника будет Гильермо Абаскаль.

Рахмен возглавлял «Базель» с апреля 2021 года.

После 22 туров «Базель» занимает третье место в чемпионате Швейцарии, отставая от лидирующего «Цюриха» на десять очков.

Чалов этой зимой перешёл в «Базель» из ЦСКА на правах аренды до конца сезона. На данный момент он провёл за команду три матча и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Чалов согласился на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Базель».