В «Спартаке» назвали слухами новость о трансфере Кутепова в «Крылья Советов»
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«Новость об уходе в «Крылья Советов» Кутепова не соответствует действительности», — цитирует Зеленова РИА Новости.
Кутепов заявил, что готов уменьшить свою зарплату в «Спартаке» ради игрового времени.
В нынешнем сезоне Кутепов провёл три матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
28-летний защитник перешёл в «Спартак» в 2012 году. Всего на его счету 113 игр за команду и два гола.
«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее «Спартак» представил обновлённую эмблему клуба на 100-летний юбилей.