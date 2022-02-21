В «Спартаке» назвали слухами новость о трансфере Кутепова в «Крылья Советов»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможном трансфере Ильи Кутепова в самарские «Крылья Советов».
В «Спартаке» назвали слухами новость о трансфере Кутепова в «Крылья Советов»
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«Новость об уходе в «Крылья Советов» Кутепова не соответствует действительности», — цитирует Зеленова РИА Новости.

Кутепов заявил, что готов уменьшить свою зарплату в «Спартаке» ради игрового времени.

В нынешнем сезоне Кутепов провёл три матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

28-летний защитник перешёл в «Спартак» в 2012 году. Всего на его счету 113 игр за команду и два гола.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее «Спартак» представил обновлённую эмблему клуба на 100-летний юбилей.

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