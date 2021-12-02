Кутепов заявил, что готов уменьшить свою зарплату в «Спартаке» ради игрового времени

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов признался, что готов пойти на понижение зарплаты ради игровой практики.
Кутепов заявил, что готов уменьшить свою зарплату в «Спартаке» ради игрового времени
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«Каким должно быть новое предложение «Спартака»? Нужно понимать, в каком статусе я буду в команде. Если игрока запаса, то простите, на это я не готов. Хватит, ну куда ещё? В прошлом сезоне мы с агентом бились за то, чтобы уйти и играть. Не получилось. Мотивация клуба понятна, но меня эта ситуация не устраивает», — цитирует Кутепова Sport24.

По его словам, иногда нужно что-то поменять, чтобы расти, и сейчас он к этому готов. При переговорах же о новом контракте приоритетным вопросом для него будет игровое время.

«Если предложат уменьшить зарплату — уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решён, деньги будут не так важны. Оставить нынешнюю зарплату, но без гарантий? Тогда нет. Просто получать деньги и сидеть — не моя история», — добавил Кутепов.

В нынешнем сезоне Кутепов провёл три матча в Российской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. 28-летний защитник перешёл в «Спартак» в 2012 году. Всего на его счету 113 игр за команду и два гола.

Ранее Кутепов выразил готовность уйти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит».

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