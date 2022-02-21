«Спартак» представил обновленную эмблему клуба на 100-летний юбилей

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Новая эмблема московского «Спартака» начнёт появляться на всех платформах клуба с 21 февраля.
«Спартак» представил обновленную эмблему клуба на 100-летний юбилей
  • Gettyimages.ru

Обновлённый логотип был представлен на официальном сайте красно-белых. Ребрендинг связан со 100-летним юбилеем «Спартака».

В «Спартаке» подчеркнули, что ключевые элементы логотипа остались прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, а также буква «С» — самая характерная часть логотипа.

Уточняется, что новая эмблема займёт место на игровой форме «Спартака» в сезоне-2023/24.

В апреле 2022 года на форму будет нанесён юбилейный логотип. Его презентация должна пройти во второй половине апреля.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл в товарищеском матче «Шахтёр» из Караганды.





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