Чернышенко: сборная России должна попасть в тройку на Играх-2030
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«Наша стратегическая цель — быть в тройке общекомандного зачёта на Играх в 2030 году», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Напомним, что Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Хозяин Олимпиады будет определён на очередной сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.
Напомним, что в 2014 году Россия уже принимала зимние Игры в Сочи, а в 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада.
Ранее сообщалось, что Япония может принять зимнюю Олимпиаду 2030 года.