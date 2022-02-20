Чернышенко: сборная России должна попасть в тройку на Играх-2030

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, сколько медалей должна завоевать сборная России на зимней Олимпиаде 2030 года.
Чернышенко: сборная России должна попасть в тройку на Играх-2030
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Наша стратегическая цель — быть в тройке общекомандного зачёта на Играх в 2030 году», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, что Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Хозяин Олимпиады будет определён на очередной сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.

Напомним, что в 2014 году Россия уже принимала зимние Игры в Сочи, а в 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада.

Ранее сообщалось, что Япония может принять зимнюю Олимпиаду 2030 года.





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