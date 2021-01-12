Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года

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Пресс-секретарь главы республики Башкортостан Диана Ихсанова сообщила, что власти региона прорабатывают возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.
Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года
  • Reuters

«Идея такая действительно есть — как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — цитирует Ихсанову ТАСС.

До этого о желании провести у себя ОИ-2030 заявляли Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония), также о намерении подать совместную заявку сообщили в Испании, Андорре и Франции со столицей Игр в Барселоне. Кроме того, совместную заявку прорабатывают Украина, Польша и Латвия со столицей во Львове.

Хозяин Олимпиады будет определён на очередной сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.

Напомним, что в 2014 году Россия уже принимала зимние Игры в Сочи, а в 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин оценил окончательное решение CAS по отечественному спорту.

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