Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Пресс-секретарь главы республики Башкортостан Диана Ихсанова сообщила, что власти региона прорабатывают возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

«Идея такая действительно есть — как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — цитирует Ихсанову ТАСС.

До этого о желании провести у себя ОИ-2030 заявляли Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония), также о намерении подать совместную заявку сообщили в Испании, Андорре и Франции со столицей Игр в Барселоне. Кроме того, совместную заявку прорабатывают Украина, Польша и Латвия со столицей во Львове.

Хозяин Олимпиады будет определён на очередной сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.

Напомним, что в 2014 году Россия уже принимала зимние Игры в Сочи, а в 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин оценил окончательное решение CAS по отечественному спорту.