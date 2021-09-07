Япония может принять зимнюю Олимпиаду 2030 года

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Зимние Олимпийские игры 2030 года могут пройти в японском Саппоро.
Япония может принять зимнюю Олимпиаду 2030 года
  • Reuters

«Саппоро определённо будет кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Надеюсь, что это станет реальностью», — цитирует главу Оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Сэйко Хасимото Inside the Games.

Она также отметила, что Япония в ближайшее время будет претендовать на ещё одну летнюю Олимпиаду.

Летние Олимпийские игры — 2020 стартовали 23 июля и завершились 8 августа 2021 года.

Россия в общем медальном зачёте Олимпиады в Токио заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что фильм о победе женской сборной по гандболу на Олимпиаде в Рио выйдет осенью 2023 года.

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