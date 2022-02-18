«Локомотив» расторг контракт с осуждённым за изнасилование американским хоккеистом Буше

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракт с американским нападающим команды Ридом Буше.

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Twitter.

Американский хоккеист железнодорожников был приговорён к четырём годам испытательного срока и одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей — 12 лет.

Буше выступает за «Локомотив» с 2021 года. В нынешнем сезоне американец набрал 27 (12 + 15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее «Локомотив» выступил с обращением после вынесения вердикта по делу Буше.