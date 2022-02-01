«Локомотив» выступил с обращением после вердикта по делу Буше

Ярославский «Локомотив» выступил с официальным заявлением по ситуации с американским нападающим Ридом Буше, приговорённым к условному сроку за изнасилование несовершеннолетней.

«Масштабная стратегия, которая долгие годы лежит в основе деятельности нашего клуба, диктует обязательное соблюдение и развитие в хоккеисте любого возраста и статуса — от ДЮСШ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Потому дело Рида Буше требует от нас всестороннего детального рассмотрения, а также анализа произошедшего. На время разбирательств игрок находится в отпуске за свой счёт, в настоящее время он пребывает в США. В это же время ХК «Локомотив» и КХЛ вместе внимательно изучают все детали дела Рида Буше. Время необходимо и для поступления в адрес клуба и КХЛ официальных документов со стороны американского суда. Лишь после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации», — гласит заявление «Локомотива».

Американский хоккеист железнодорожников был приговорён к четырём годам испытательного срока и одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей — 12 лет.

Буше выступает за «Локомотив» с 2021 года. В нынешнем сезоне американец набрал 27 (12+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее суд вынес приговор хоккеисту «Локомотива» Буше.