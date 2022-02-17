Триумф Щербаковой, драма Трусовой и падения Валиевой: итоги 17 февраля

Щербакова завоевала золото ОИ-2022 в одиночном фигурном катании, Трусова стала второй.
Путин поздравил Анну Щербакову с победой в женском одиночном катании на Олимпиаде.
Трусова прыгнула пять четверных в произвольной программе на ОИ-2022 в Пекине.
Трусова заявила Тутберидзе, что больше никогда не выйдет на лёд.
Валиева с падением откатала произвольную программу на ОИ в Пекине.
Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде.
ОКР заявил, что результаты «командника» фигуристов не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах.
Конькобежка Голикова показала четвёртый результат в финальном забеге на 1000 м на ОИ.
Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз выиграла золотые медали Олимпиады.
«Зенит» уступил «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ.
Ранее Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 13-го дня Олимпиады в Пекине.