Триумф Щербаковой, драма Трусовой и падения Валиевой: итоги 17 февраля

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Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании, Александра Трусова впервые в истории исполнила пять четверных прыжков, Камила Валиева не смогла справиться с эмоциями и с падениями откатала произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. Эти и другие новости — в вечерней подборке RT.

Щербакова завоевала золото ОИ-2022 в одиночном фигурном катании, Трусова стала второй.

Путин поздравил Анну Щербакову с победой в женском одиночном катании на Олимпиаде.

Трусова прыгнула пять четверных в произвольной программе на ОИ-2022 в Пекине.

Трусова заявила Тутберидзе, что больше никогда не выйдет на лёд.

Валиева с падением откатала произвольную программу на ОИ в Пекине.

Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде.

ОКР заявил, что результаты «командника» фигуристов не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах.

Конькобежка Голикова показала четвёртый результат в финальном забеге на 1000 м на ОИ.

Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз выиграла золотые медали Олимпиады.

«Зенит» уступил «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ.

Ранее Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 13-го дня Олимпиады в Пекине.