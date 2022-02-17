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Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде

17.02.2022, 19:32 |

Международный союз конькобежцев (ISU) определил список фигуристок, которые примут участие в показательных выступлениях на Олимпиаде.

Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде
  • Gettyimages.ru

В него попали чемпионка Анна Щербакова и серебряная призёрка Игр Александра Трусова.

А вот оставшейся без медалей Камилы Валиевой в списке не оказалось.

Ранее в ОКР поддержали Валиеву, занявшую четвёртое место на ОИ-2022.

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