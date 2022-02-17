Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде

В него попали чемпионка Анна Щербакова и серебряная призёрка Игр Александра Трусова.
А вот оставшейся без медалей Камилы Валиевой в списке не оказалось.
Ранее в ОКР поддержали Валиеву, занявшую четвёртое место на ОИ-2022.
Международный союз конькобежцев (ISU) определил список фигуристок, которые примут участие в показательных выступлениях на Олимпиаде.
В него попали чемпионка Анна Щербакова и серебряная призёрка Игр Александра Трусова.
А вот оставшейся без медалей Камилы Валиевой в списке не оказалось.
Ранее в ОКР поддержали Валиеву, занявшую четвёртое место на ОИ-2022.