Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде

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Международный союз конькобежцев (ISU) определил список фигуристок, которые примут участие в показательных выступлениях на Олимпиаде.

В него попали чемпионка Анна Щербакова и серебряная призёрка Игр Александра Трусова.

А вот оставшейся без медалей Камилы Валиевой в списке не оказалось.

Ранее в ОКР поддержали Валиеву, занявшую четвёртое место на ОИ-2022.