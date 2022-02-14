Серебро Синициной и Кацалапова, решение CAS в пользу Валиевой: итоги 14 февраля

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Российский дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду, завоевал серебро. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Эти и другие новости — в вечерней подборке RT.

Синицина и Кацалапов завоевали серебро Игр-2022 в танцах на льду.

CAS сообщил, что Валиева может принять участие в личном турнире на Играх-2022.

В CAS заявили, что апелляции МОК, ISU и WADA по Валиевой отклонены.

Глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.

Валиева поделилась эмоциями после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

В финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде сыграют сборные США и Канады.

Мужская биатлонная эстафета на ОИ-2022 перенесена на 2,5 часа из-за погодных условий.

Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022.

Хамфрис стала олимпийской чемпионкой в монобобе, Сергеева — десятая.

Мужская сборная Австрии завоевала золото ОИ в прыжках с трамплина, Россия — седьмая.

Женская сборная России по кёрлингу потерпела пятое поражение подряд на ОИ-2022.

Большунов ответил, готов ли стать знаменосцем сборной России.

Ранее сообщалось, что в 11-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей.