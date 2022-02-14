Серебро Синициной и Кацалапова, решение CAS в пользу Валиевой: итоги 14 февраля

Синицина и Кацалапов завоевали серебро Игр-2022 в танцах на льду.
CAS сообщил, что Валиева может принять участие в личном турнире на Играх-2022.
В CAS заявили, что апелляции МОК, ISU и WADA по Валиевой отклонены.
Глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.
Валиева поделилась эмоциями после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.
В финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде сыграют сборные США и Канады.
Мужская биатлонная эстафета на ОИ-2022 перенесена на 2,5 часа из-за погодных условий.
Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022.
Хамфрис стала олимпийской чемпионкой в монобобе, Сергеева — десятая.
Мужская сборная Австрии завоевала золото ОИ в прыжках с трамплина, Россия — седьмая.
Женская сборная России по кёрлингу потерпела пятое поражение подряд на ОИ-2022.
Большунов ответил, готов ли стать знаменосцем сборной России.
Ранее сообщалось, что в 11-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей.