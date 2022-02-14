В 11-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей

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Во вторник, 15 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно девять комплектов наград.

В 11-й день Олимпиады будут разыгрываться награды в семи видах: сноуборде (биг-эйр, женщины; мужчины), фристайле (слоупстайл, женщины), горных лыжах (скоростной спуск, женщины), биатлоне (эстафета, мужчины), конькобежном спорте (командное преследование, женщины; мужчины), двоеборье (большой трамплин, мужчины), бобслее (двойки, мужчины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

В составе сборной России по биатлону в мужской эстафете примут участие Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Также впервые на Олимпиаде выступят фигуристки в женском одиночном катании. Россию на турнире представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

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