Тренера «Динамо» — о Смолове: мы довольны, что получили форварда высокого уровня

Ассистент главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца, Волкан Булут прокомментировал переход в клуб нападающего Фёдора Смолова.

«Мы довольны, что получили страйкера очень высокого уровня, нападающего именно такого формата у нас не было, и это важный плюс», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что некорректно оценивать форвардов только по количеству мячей. По мнению Булута, Смолов является одним из сильнейших нападающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Его контракт с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон. Он выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год с перерывом на аренды.

Ранее сообщалось, что Бэйл перейдёт из «Реала» в «Тоттенхэм».