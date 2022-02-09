Источник: Бэйл перейдёт из «Реала» в «Тоттенхэм»

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Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время намерен покинуть королевский клуб.
Источник: Бэйл перейдёт из «Реала» в «Тоттенхэм»
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

Он в третий раз в своей карьере присоединится к лондонскому «Тоттенхэму», сообщает El Nacional. Отмечается, что футболист уже согласовал контракт со «шпорами».

Напомним, что Бэйл прошлый сезон провёл в «Тоттенхэме» на правах аренды. Он выступал за клуб с 2007 по 2013 год. Бэйл является игроком «Реала» с 2013 года. Он провёл за мадридскую команду в общей сложности 173 матча, в которых забил 81 мяч.

Ранее «Челси» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного ЧМ.

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