Инцидент с допинг-пробой фигуриста сборной России: что известно на данный момент

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В среду, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разразился скандал, связанный с информацией о положительной допинг-пробе одного из представителей сборной России по фигурному катанию, выигравшей командный турнир.
Инцидент с допинг-пробой фигуриста сборной России: что известно на данный момент
  • РИА Новости

Портал Inside the Games сообщил, что результаты командного турнира фигуристов могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом одного из членов российской команды, которая завоевала золотую медаль. На турнире выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. По информации портала, проблема возникла с тестом фигуриста, сданным перед Олимпиадой.

На фоне этих слухов тренировку пропустили Валиева и Кондратюк, а также пара Мишина/Галлямов. Тренер Тамара Москвина объяснила, что её подопечные Мишина и Галлямов пропустили тренировку, поскольку у них выходной. 

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что не владеют дополнительной информацией относительно инцидента. При этом Международный олимпийский комитет заявил о намерении как можно быстрее разобраться с данной ситуаций и провести церемонию награждения до конца Олимпиады.

Ранее Губерниев отреагировал на информацию о положительном допинг-тесте у российских фигуристов.

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