Губерниев отреагировал на информацию о положительном допинг-тесте у российских фигуристов

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном положительном допинг-тесте у члена российской сборной по фигурному катанию, принимавшем участие в командном турнире.

«Ещё раз напоминаю, что три лидера норвежских лыж разных лет — Йохауг, Сундбю и Бьёрген — были уличены в применении запрещённых препаратов! Рожа крива, а они всё про зеркало!» — написал Губерниев в Telegram.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России (ОКР) и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Церемония награждения должна была пройти 8 февраля.

Ранее Роднина призвала дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов.