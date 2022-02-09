Роднина призвала дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов

«Если эта новость подтвердится, то будет кошмар. Нужно дождаться официальной информации. А пока это нагнетание», — цитирует депутата Госдумы Sport24.
Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.
В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.
Валиева 9 февраля пропустила очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Алексей Мишин назвал провокацией новость о возможном применении допинга российскими фигуристами.