Роднина призвала дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о пересмотре результатов командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине из-за возможного допинга в российской сборной.

«Если эта новость подтвердится, то будет кошмар. Нужно дождаться официальной информации. А пока это нагнетание», — цитирует депутата Госдумы Sport24.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Валиева 9 февраля пропустила очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Алексей Мишин назвал провокацией новость о возможном применении допинга российскими фигуристами.