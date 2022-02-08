Лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте, Уайлд завершил карьеру: итоги 8 февраля

Россия опустилась на седьмое место в медальном зачёте после четвёртого дня Игр в Пекине.
Россия впервые с ОИ-1994 завоевала десять медалей в первые четыре дня соревнований.
Россиянин Уайлд завоевал бронзу в сноуборде Игр-2022.
Бронзовый призёр Игр-2022 по сноуборду Уайлд объявил о завершении карьеры.
Женская сборная Финляндии по хоккею разгромила команду России на ОИ-2022.
Саночница Иванова стала бронзовым призёром ОИ-2022.
Итальянские кёрлингисты обыграли Норвегию и выиграли золото ОИ-2022.
Клебо выиграл лыжный спринт на ОИ-2022, Терентьев стал третьим.
Шведская лыжница Сундлинг выиграла спринт на ОИ-2022.
Биатлонист Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022 в Пекине.
Цветков со слезами на глазах прокомментировал четвёртое место в индивидуальной гонке.
Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Олимпиаде, Семененко — седьмой.
Церемонию награждения российских фигуристов в командном турнире отменили из-за Чжоу.
Ранее Быков предположил, возможна ли отмена хоккейного турнира ОИ из-за коронавируса.