Лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте, Уайлд завершил карьеру: итоги 8 февраля

|

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте, сноубордист Вик Уайлд после бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе объявил о завершении карьеры, а женская сборная России по хоккею потерпела крупное поражение от Финляндии, но вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

AP