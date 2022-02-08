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Лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте, Уайлд завершил карьеру: итоги 8 февраля

Лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте, Уайлд завершил карьеру: итоги 8 февраля
08.02.2022, 23:00 |

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте, сноубордист Вик Уайлд после бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе объявил о завершении карьеры, а женская сборная России по хоккею потерпела крупное поражение от Финляндии, но вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте, Уайлд завершил карьеру: итоги 8 февраля
  • AP

Россия опустилась на седьмое место в медальном зачёте после четвёртого дня Игр в Пекине.

Россия впервые с ОИ-1994 завоевала десять медалей в первые четыре дня соревнований.

Россиянин Уайлд завоевал бронзу в сноуборде Игр-2022.

Бронзовый призёр Игр-2022 по сноуборду Уайлд объявил о завершении карьеры.

Женская сборная Финляндии по хоккею разгромила команду России на ОИ-2022.

Саночница Иванова стала бронзовым призёром ОИ-2022.

Итальянские кёрлингисты обыграли Норвегию и выиграли золото ОИ-2022.

Клебо выиграл лыжный спринт на ОИ-2022, Терентьев стал третьим.

Шведская лыжница Сундлинг выиграла спринт на ОИ-2022.

Биатлонист Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022 в Пекине.

Цветков со слезами на глазах прокомментировал четвёртое место в индивидуальной гонке.

Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Олимпиаде, Семененко — седьмой.

Церемонию награждения российских фигуристов в командном турнире отменили из-за Чжоу.

Ранее Быков предположил, возможна ли отмена хоккейного турнира ОИ из-за коронавируса.

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