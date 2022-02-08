СЭ: церемонию награждения российских фигуристов в командном турнире отменили из-за Чжоу

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Церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине отменили из-за положительного результата ПЦР-теста у американца Винсента Чжоу.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, организаторы посчитали, что все американские фигуристы близко контактировали с Чжоу, потому церемонию лучше отложить.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Церемония награждения должна была состояться сегодня в 16:05 мск.

Ранее фигуристка Мишина рассмешила коллег по сборной, не поняв вопроса журналиста на английском.