СЭ: церемонию награждения российских фигуристов в командном турнире отменили из-за Чжоу

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, организаторы посчитали, что все американские фигуристы близко контактировали с Чжоу, потому церемонию лучше отложить.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.
Церемония награждения должна была состояться сегодня в 16:05 мск.
Ранее фигуристка Мишина рассмешила коллег по сборной, не поняв вопроса журналиста на английском.