Алиев допустил возможность смены тренера сборной России по футзалу
«По горячим следам такие решения не принимаются. У Скоровича контракт рассчитан до 1 апреля. Мы будем обсуждать этот вопрос, перемены возможны», — цитирует ТАСС Алиева.
Сборная России 6 февраля завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу. В финале россияне уступили Португалии (2:4).
В составе сборной России мячи забили Антон Соколов (10-я минута) и Андрей Афанасьев (13-я).
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о поражении в финале чемпионата Европы.