Алиев допустил возможность смены тренера сборной России по футзалу

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Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев не исключил увольнения главного тренера сборной Сергея Скоровича.

«По горячим следам такие решения не принимаются. У Скоровича контракт рассчитан до 1 апреля. Мы будем обсуждать этот вопрос, перемены возможны», — цитирует ТАСС Алиева.

Сборная России 6 февраля завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу. В финале россияне уступили Португалии (2:4).

В составе сборной России мячи забили Антон Соколов (10-я минута) и Андрей Афанасьев (13-я).

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о поражении в финале чемпионата Европы.

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