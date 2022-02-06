Алиев допустил возможность смены тренера сборной России по футзалу

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев не исключил увольнения главного тренера сборной Сергея Скоровича.

«По горячим следам такие решения не принимаются. У Скоровича контракт рассчитан до 1 апреля. Мы будем обсуждать этот вопрос, перемены возможны», — цитирует ТАСС Алиева.

Сборная России 6 февраля завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу. В финале россияне уступили Португалии (2:4).

В составе сборной России мячи забили Антон Соколов (10-я минута) и Андрей Афанасьев (13-я).

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о поражении в финале чемпионата Европы.