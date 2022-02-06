Дюков — о финале ЧЕ: сборная России по футзалу сделала всё возможное

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Президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о поражении национальной команды в финале чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу с Португалией.

«К сожалению, в финале против одного из сильнейших соперников в мире удача отвернулась от нашей сборной. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что команда сделала всё возможное, чтобы страна могла ею гордиться», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Он поблагодарил футболистов и тренерский штаб сборной России за достойно проведённый чемпионат. Дюков подчеркнул, что россияне на протяжении всего турнира показывали яркую игру и продемонстрировали настоящий характер.

Сборная России завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу. В финале россияне уступили Португалии (2:4).

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» уступил с крупным счётом «Пакшу» в матче чемпионата Венгрии.

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