Боксёр Хатаев дал прогноз на возможный поединок Усика с Фьюри

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Бронзовый призёр Игр в Токио российский боксёр Имам Хатаев поделился мнением о шансах чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе украинца Александра Усика в возможном поединке с обладателем титула WBC в тяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.
Боксёр Хатаев дал прогноз на возможный поединок Усика с Фьюри
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«Усик обладает огромным опытом в любительском боксе, что является серьёзным фактором. Если грамотно пользоваться этими навыками, то можно достичь огромных высот. Посмотрите, как Александр расправляется с соперниками. В любом случае в их поединке с Фьюри я бы не только болел за украинца, но и был бы уверен в его успехе», — сказал Хатаев в интервью RT.

Ранее Хатаев отреагировал на то, что его сравнивают с бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном.

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