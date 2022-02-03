Боксёр Хатаев дал прогноз на возможный поединок Усика с Фьюри
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«Усик обладает огромным опытом в любительском боксе, что является серьёзным фактором. Если грамотно пользоваться этими навыками, то можно достичь огромных высот. Посмотрите, как Александр расправляется с соперниками. В любом случае в их поединке с Фьюри я бы не только болел за украинца, но и был бы уверен в его успехе», — сказал Хатаев в интервью RT.
Ранее Хатаев отреагировал на то, что его сравнивают с бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном.