Бышовец сравнил трансферную политику «Зенита» и донецкого «Шахтёра»

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Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец сравнил вектор трансферной политики «Зенита» и донецкого «Шахтёра».
Бышовец сравнил трансферную политику «Зенита» и донецкого «Шахтёра»
  • Gettyimages.ru

«Зенит» идёт по проторенной дорожке донецкого «Шахтёра». Питерцы так же скупают бразильцев, которые быстро могут найти общий язык друг с другом и дать результат. А после этого их можно будет дороже продать топ-клубам из Англии или Италии. По крайней мере, Клаудиньо уже сумел поднять свою трансферную стоимость за четыре месяца в клубе. Посмотрим, как справится Юри Алберто. Но судя по тому, что клуб несколько лет следил за этим футболистом, форвард должен быстро адаптироваться в команде», — приводит слова Бышовца «Известия».

Накануне «Зенит» подписал бразильского форварда Юри Алберто. До этого команду пополнили его соотечественники Клаудиньо и Малком.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Юри Алберто перешёл из «Интернасьонала» в «Зенит».

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