Бразильский футболист Юри Алберто перешёл из «Интернасьонала» в «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере нападающего Юри Алберто из бразильского «Интернасьонала».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, соглашение с 20-летним игроком подписано на пять лет.

Алберто выступал за «Интернасьонал» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 55 матчей, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи. На его счету также две игры за олимпийскую сборную Бразилии.

Ранее «Зенит» подтвердил переход иранского форварда Сердара Азмуна в «Байер» этой зимой.