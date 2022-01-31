Швейцарский футболист Закария перешёл из мёнхенгладбахской «Боруссии» в «Ювентус»

Полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария перешёл из мёнхенгладбахской «Боруссии» в туринский футбольный клуб «Ювентус».

Как сообщается на сайте «Боруссии», накануне стороны подписали все документы, а 31 января 25-летний игрок прошёл медосмотр в «Ювентусе».

Закария выступал за коллектив из Мёнхенгладбаха с 2017 года. В текущем сезоне он провёл за команду 17 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 40 игр и три гола за сборную Швейцарии.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» приобрёл футболистов «Ювентуса» Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура.