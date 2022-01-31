«Тоттенхэм» приобрёл футболистов «Ювентуса» Кулушевски и Бентанкура

Полузащитники Деян Кулушевски и Родриго Бентанкур перешли из туринского «Ювентуса» в лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм».

Как сообщает пресс-служба итальянцев, Кулушевски арендован на 18 месяцев с правом выкупа, а Бентанкур подписал полноценный контракт до 2026 года.

21-летний швед выступал за «Юве» с 2020 года. С тех пор Кулушевски провёл в составе «бьянконери» 74 игры, забил девять мячей и отдал десять результативных передач.

24-летний уругваец перешёл в «Ювентус» в 2017 году, сыграл за команду 181 матч, отметился тремя голами и 18 ассистами.

Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Душан Влахович стал игроком «Ювентуса».