«Тоттенхэм» приобрёл футболистов «Ювентуса» Кулушевски и Бентанкура

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Полузащитники Деян Кулушевски и Родриго Бентанкур перешли из туринского «Ювентуса» в лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм».
«Тоттенхэм» приобрёл футболистов «Ювентуса» Кулушевски и Бентанкура
  • ©Tottenham Hotspur FC
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба итальянцев, Кулушевски арендован на 18 месяцев с правом выкупа, а Бентанкур подписал полноценный контракт до 2026 года.

21-летний швед выступал за «Юве» с 2020 года. С тех пор Кулушевски провёл в составе «бьянконери» 74 игры, забил девять мячей и отдал десять результативных передач.

24-летний уругваец перешёл в «Ювентус» в 2017 году, сыграл за команду 181 матч, отметился тремя голами и 18 ассистами. 

Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Душан Влахович стал игроком «Ювентуса».

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