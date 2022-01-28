Влахович стал игроком «Ювентуса»
- Legion-Media
Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Влахович в сезоне-2021/22 за «Фиорентину» в 21 матче итальянской Серии А забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи.
По сообщениям СМИ, стоимость сделки составила €75 млн, включая бонусы.
В «Фиорентине» Влахович выступал с российским форвардом Александром Кокориным.
Ранее первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Александр Воронков отреагировал на решение клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно.
𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗔𝗻𝗱 𝗡𝗢𝗪, #𝗗𝗩𝟳! 🔥✅— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022
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