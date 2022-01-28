Влахович стал игроком «Ювентуса»

Сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович подписал контракт с туринским «Ювентусом».

Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Влахович в сезоне-2021/22 за «Фиорентину» в 21 матче итальянской Серии А забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи.

По сообщениям СМИ, стоимость сделки составила €75 млн, включая бонусы.

В «Фиорентине» Влахович выступал с российским форвардом Александром Кокориным.

Ранее первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Александр Воронков отреагировал на решение клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно.