Влахович стал игроком «Ювентуса»

Короткая ссылка
Сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович подписал контракт с туринским «Ювентусом».
Влахович стал игроком «Ювентуса»
  • Legion-Media

Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Влахович в сезоне-2021/22 за «Фиорентину» в 21 матче итальянской Серии А забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи.

По сообщениям СМИ, стоимость сделки составила €75 млн, включая бонусы.

В «Фиорентине» Влахович выступал с российским форвардом Александром Кокориным.

Ранее первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Александр Воронков отреагировал на решение клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить