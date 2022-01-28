Первый тренер Миранчука: Гасперини понял, что недооценивал Лёшу

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Первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Александр Воронков отреагировал на решение клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно.
Первый тренер Миранчука: Гасперини понял, что недооценивал Лёшу
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«Времена меняются, жизнь меняется, поэтому, возможно, Гасперини понял, что был неправ и недооценивал Лёшу. Я это никак не мог донести до Гасперини — ни по-итальянски, ни по-английски: он для меня недосягаем», — цитирует Воронкова Sport24

Он добавил, что людям свойственно менять своё мнение. По словам Воронкова, всё в данной ситуации сложилось в пользу Миранчука. Тренер считает, что футболист постарается закрепиться в основном составе «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Несколько итальянских клубов претендовали на Миранчука в зимнее трансферное окно.

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