Первый тренер Миранчука: Гасперини понял, что недооценивал Лёшу

Первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Александр Воронков отреагировал на решение клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно.

«Времена меняются, жизнь меняется, поэтому, возможно, Гасперини понял, что был неправ и недооценивал Лёшу. Я это никак не мог донести до Гасперини — ни по-итальянски, ни по-английски: он для меня недосягаем», — цитирует Воронкова Sport24.

Он добавил, что людям свойственно менять своё мнение. По словам Воронкова, всё в данной ситуации сложилось в пользу Миранчука. Тренер считает, что футболист постарается закрепиться в основном составе «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Несколько итальянских клубов претендовали на Миранчука в зимнее трансферное окно.

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