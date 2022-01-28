Сёмин отреагировал на конфликт Азмуна с руководством «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на возможный конфликт между руководством «Зенита» и нападающим Сердаром Азмуном.

«У «Зенита» опытное руководство. Это команда чемпионов. Они разберутся, что делать с Азмуном», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита». Из-за этого в Санкт-Петербурге якобы остались недовольны игроком и захотели перевести его в дубль.

Напомним, что «Зенит» отказался отпускать Азмуна в расположение сборной Ирана на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

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