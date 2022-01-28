Фанаты «Крыльев Советов» заявили, что будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» присоединились к бойкоту матчей из-за введения Fan ID.

«Заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введён Fan ID», — говорится в заявлении болельщиков клуба.

Напомним, что фанатские объединения «Зенита», «Ростова» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, закон о котором будет введён с 1 июня 2022 года. Оформить документ можно будет на портале «Госуслуги».

Ранее Овчинников заявил, что пока у штурвала стоит Салихова, для «Спартака» это беда.