Фанаты «Крыльев Советов» заявили, что будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

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Болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» присоединились к бойкоту матчей из-за введения Fan ID.
Фанаты «Крыльев Советов» заявили, что будут бойкотировать матчи из-за Fan ID
  • Gettyimages.ru

«Заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введён Fan ID», — говорится в заявлении болельщиков клуба.

Напомним, что фанатские объединения «Зенита», «Ростова» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, закон о котором будет введён с 1 июня 2022 года. Оформить документ можно будет на портале «Госуслуги».

Ранее Овчинников заявил, что пока у штурвала стоит Салихова, для «Спартака» это беда.

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