Овчинников: пока у штурвала стоит Салихова, для «Спартака» это беда

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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о гражданской жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Овчинников: пока у штурвала стоит Салихова, для «Спартака» это беда
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Пока эта женщина у штурвала стоит, для «Спартака» это беда. С ней он вернётся только к женскому чемпионству, только к женскому», — цитирует Овчинникова Vseprosport.ru.

Он добавил, что «Спартаку» нужно создать женскую команду и отдать под руководство Салиховой. По мнению Овчинникова, женщина в руководстве москвичей — это интересно, но не имеет никакого отношения к футболу.

Напомним, что после первой половины сезона «Спартак» сменил главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 23 очка. 

Ранее Бышовец заявил, что уход Азмуна не потеря для «Зенита».

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