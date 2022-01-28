Овчинников: пока у штурвала стоит Салихова, для «Спартака» это беда

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о гражданской жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Пока эта женщина у штурвала стоит, для «Спартака» это беда. С ней он вернётся только к женскому чемпионству, только к женскому», — цитирует Овчинникова Vseprosport.ru.

Он добавил, что «Спартаку» нужно создать женскую команду и отдать под руководство Салиховой. По мнению Овчинникова, женщина в руководстве москвичей — это интересно, но не имеет никакого отношения к футболу.

Напомним, что после первой половины сезона «Спартак» сменил главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 23 очка.

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