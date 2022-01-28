Бышовец: уход Азмуна — не потеря для «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец отреагировал на уход из «Зенита» Сердара Азмуна.

«Я не думаю, что для команды это потеря, которая скажется на результатах и достижениях во внутреннем чемпионате. Возможности и потенциал Мостового и Сергеева в какой-то степени конкурентоспособны», — цитирует Бышовца Betonmobile.

Он также добавил, что есть время для приобретения футболиста на позицию Азмуна. По мнению Бышовца, переход иранца в немецкий чемпионат говорит о его репутации.

Напомним, что 22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита».

Ранее Азмун признался в любви Дзюбе.