Бышовец: уход Азмуна — не потеря для «Зенита»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец отреагировал на уход из «Зенита» Сердара Азмуна.
Бышовец: уход Азмуна — не потеря для «Зенита»
  • Legion-Media

«Я не думаю, что для команды это потеря, которая скажется на результатах и достижениях во внутреннем чемпионате. Возможности и потенциал Мостового и Сергеева в какой-то степени конкурентоспособны», — цитирует Бышовца Betonmobile.

Он также добавил, что есть время для приобретения футболиста на позицию Азмуна. По мнению Бышовца, переход иранца в немецкий чемпионат говорит о его репутации.

Напомним, что 22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита».

Ранее Азмун признался в любви Дзюбе.

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